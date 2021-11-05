الدكتور أخاموك: كل المؤشرات تؤكد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء وهذا موعد الذروة

قال عضو اللجنة العلمية الصحية الدكتور إلياس أخاموك، اليوم الجمعة، خلال نزوله ضيفا على إذاعة سطيف. إن كل المؤشرات البيولوجية تؤكد تزايد عدد حالات الإصابات بالكوفيد خلال الأسبوعين الأخيرين. لا سيما في المدن الكبرى، ثم بعدها تتنقل العدوى الى باقي المدن .

وأفاد أن الارتفاع في أعداد الإصابات يعرفه كل العالم تقريبا، خاصة في أوروبا، انجلترا لوحدها تسجل 40 ألف يوميا .

وحسب الدكتور أخاموك تتمثل المؤشرات في ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية، و ايضا عدد حالات الإستشفاء و الحالات الموجودة بالإنعاش.

وحذر المتحدث من وصول الموجة الرابعة الذي أصبح اليوم شبه مؤكد، لا يمكن أبدا تجنبها. ولكن يمكن جدا الإنقاص من خطورتها والتخفيف من قوتها بردة فعل سريعة بالالتزام الوقائي ومواصلة التلقيح.

أما عن التلقيح، فأكد أخاوك أنه حاليا هذا أفضل وقت للتلقيح لمواجهة الموجة القادمة. لأن المناعة الفاعلة تتحقق بعد 6 أسابيع من أخذ اللقاح؛ لا ننتظر حتى ترتفع الإصابات ثم نلقح. هذا خطأ في مواجهة الأزمة.

وحسب التقديرات العلمية والتجارب السابقة فإن ارتفاع عدد الإصابات القياسي سيكون من 4 الى 6 أسابيع القادمة.

مضيفا “الإيجابي في الأمر انه لدينا حاليا نسبة معينة من الملقحين قد تواجه هذه الموجة، وتكون أخف من سابقاتها”.

ونصح أخاموك الفئات الهشة من كبار السن والمرضى بأخذ الجرعة الثالثة، خاصة للذين فاقت فترة تلقيحهم 6 أشهر.

متابعا “عقدنا البارحة الخميس لقاءً وطنيا موسعا بمشاركة كل الفاعلين برئاسة وزير الصحة. للنظر في الخطوات الإستباقية لمواجهة هذه الموجة بتوفير كل الوسائل الضرورية”.

وحسب المتحدث فقد تمت مطالبة الخبراء تزويدهم بمعلومات عن إمكانية وجود أعراض جديدة ستحدث؟ وهل تتطلب أدوية أخرى؟

وقال “جاهزون من كافة النواحي لا سيما من الأكسجين، وتوفير الادوية وتوفير الوسائل الضرورية للمواجهة”.

وأضا “لا يجب أن الاستماع لخطابات الإشاعات عبر الفايسبوك، علينا فورا الإقبال على التلقيح كونه الحل الأمثل للمواجهة. هذا ليس خطابا تخويفيا ولا للهلع، العكس تماما هو خطاب علمي دقيق للحذر؛ للإحتياط، واخذ الإجراءات.

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