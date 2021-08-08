الدكتور السعيد جمال: هكذا تؤثر كورونا على الدماغ

قال الدكتور السعيد جمال أخصائي جراحة الأعصاب بمستشفى 120 سرير الاخوة بوخشم بواد العثمانية ولاية ميلة. أنه لوحظ نقص في عديد الحالات وتقلص للمادة الرمادية في الدماغ لدى عدد من المصابين بكورونا.

وأوضح خلال حديثه لإذاعة سطيف، أن المادية الرمادية هي المسؤولة عن الإدراك لدى الانسان مما يتسبب بظهور إختلال فى بعض الوظائف المعرفية. كالنسيان، وفقدان التركيز، وضعف الوعي، والارتباك والاضطراب بين مرضى كوفيد-19. حتى بعد الخروج من المستشفى. مضيفا أن المادة الرمادية هي أحد العناصر الأساسية في الجهاز العصبي المركزي. وتُعد مفتاحا لمعالجة المعلومات. ويؤثر أي خلل في حجمها على جودة عمل الخلايا العصبية والتواصل فيما بينها. حيث أن الكثير من المضاعفات تؤثر بشكل أساسي على المراكز العصبية في جذع الدماغ. المسؤولة عن الوظائف الحيوية الأساسية، ومنها ضبط إيقاع التنفس، وضبط إيقاع القلب، بالإضافة إلى ضبط مستوى ضغط الدم في الشرايين

وقال سعيد الجمال، إن كورونا قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في المخ. خاصة وأن عدم وصول الأكسجين بكميات كافية لدماغ المرضى المصابين بكورونا او عدم طرح ثاني أكسيد الكاربون منه يتسبب في مشاكل عديدة تصيب الجهاز العصبي للإنسان. كما أن الخلايا العصبية ليست كباقي الخلايا فهي لا تجدد وتلفها أو تأثرها يعني فقدان وظيفتها بشكل مطلق أو جزئي. كما أن فقدان حاستي الشم او الذوق لدى الكثير من المصابين بكورونا قد يكون مؤقت أو نهائي حسب درجة الضرر التي تكزن لدى كل مريض.

وأكد أن كورونا يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويسبب أعراضا ومضاعفات تشمل الدوخة وتغير الوعي والتهاب الدماغ وحتى السكتة الدماغية، كما أنه يزيد من التوتر والاكتئاب والقلق لدى المصابين ومَن هم في عزلة، خاصة بالنسبة للمعرضين لخطر كبير، مثل الأطفال وكبار السن والعاملين في مجال الصحة