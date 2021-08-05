قناة النهار الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أوت 2021 - 22:37 شارك غرِّد 84 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969128 اقرأ أيضا فاسالوا: هاته هي المعاني التي نستشفها من عيد الاضحى المبارك قناة النهار 21 جويلية منيرة فيسة: معنديش الزهر في الزواج .. نتمنى نكون أم .. ولي يحبني يتقبلني بالفن ديالي قناة النهار 22 جويلية أحوال الطقس / موجة حر على المناطق الجنوبية .. التفاصيل قناة النهار 18 جويلية عمر مريجة: ماقام به نورين قرار صائب ولا لتضخيم الأمور قناة النهار 02 أوت