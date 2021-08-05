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الدكتور بجاوي: الصيدلي ليس طبيب وكل من يذهب له لأخذ دواء كورونا خطأ

بقلم النهار أونلاين
الدكتور بجاوي: الصيدلي ليس طبيب وكل من يذهب له لأخذ دواء كورونا خطأ
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رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969142
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