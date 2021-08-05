قناة النهار الدكتور بجاوي: الصيدلي ليس طبيب وكل من يذهب له لأخذ دواء كورونا خطأ بقلم النهار أونلاين نشر في 05 أوت 2021 - 23:48 شارك غرِّد 39 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969142 اقرأ أيضا خديجة إبراهيمي المعروفة برقيقة تحكي عن معانتها وكيف تعرضت للحڨرة قناة النهار 22 جويلية "فنانون يروون تفاصيل تلقيهم لـ.قاح كـ.ورونا.. "ماتخوفناش حفاظا على سلامة عائلاتنا قناة النهار 04 أوت دلال خير: شاب يتألم في صمت وطفلة تناشد المحسنين لإستعادة بصرها ومرض السـ.رطان ينـ.خر جسد عبد الرؤوف قناة النهار 30 جويلية لحظة تقليد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي رتب الإطارات أفراد الأمن الوطني قناة النهار 18 جويلية