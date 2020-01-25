الدكتور بن أشنهو: “لابد من السهر على تحسين ظروف العمل بالنسبة لفرق المناوبات الليلية”

صرح الدكتور فوزي بن أشنهو أنه لابد من “السهر على تحسين ظروف العمل خاصة بالنسبة لفرق المناوبات الليلية وضمان أمن مهنيي قطاع الصحة”.

ودعا مدير المرافق الجوارية بوزارة الصحة إلى “إشراك الممارسين الأحرار في المناوبات الليلية في اطار اتفاقية بالنسبة للاختصاصات التي تسجل نقصا”.

كما أشار في ذات الصدد إلى “أن تحظى قائمة المرافق الجوارية ومصالح المناوبة الليلية بالنسبة للقطاع الخاص والعام بنشر واسع”.

وإقترح مدير المرافق الجوارية، وضع آليات فحص طبي لأجل تفادي التنقلات نحو الاستعجالات وتخفيف الضغط عليها وتشجيع التوجه نحو العيادات المتعددة الخدمات.

واكد بن اشنهو “على أهمية تنظيم عرض العلاج “بطريقة تسمح بالاستجابة لحاجيات صحة السكان ومكافحة الفروقات”.

وكذا “السهر على احترام مواقيت عمل وعلى مردودية مختلف المصالح و كذا على ارتداء الملابس المناسبة”.

ومن جهة اخرى أكد ذات المسؤول على ضرورة “السهر على وفرة المنتجات الصيدلانية واللقاحات والمحاليل الطبية والمواد الكاشفة والتجهيزات الطبية.

وهذا من خلال “السهر على التسيير الجيد للمنتجات الصيدلانية، وكذا على تحسين متابعة مسار الأدوية التجهيزات الطبية”.