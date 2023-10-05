الدكتور بن أشنهو لـ”النهار أونلاين”: البق بإمكانه التكاثر في الشعر وتحذير خاص لربات البيوت

كشف المختص في الصحة العمومية الطبيب فتحي بن أشنهو في تصريح خص به “النهار أونلاين”، اليوم الخميس. أن البق بإمكانه التكاثر في الشعر.

وقال الدكتور بن أشنهو “البق حشرة ليست بغريبة عنا نربطه بالاستعمار، إبادة الشعب الجزائري لم تكن فقط عن طريق السلاح والتعذيب. بل كانت أيضا عن طريق المعيشة اليومية. في السنوات الأولى من الاستقلال كنا ورثنا هذه الظروف السيئة”.

وأضاف الدكتور بن أشنهو “في السنوات الأولى من الاستقلال كانت منازل كل الجزائريين مليئة بالبق. بالإضافة إلى الناموس والقمل، قضينا عليهم آنذاك بالنظافة ولم يعاود الظهور”.

وأشار الدكتور بن أشنهو أن انتشار البق لديه ارتباط بالنظافة وكذا الكثافة السكانية والاكتظاظ في النقل العمومي. كما أن الرطوبة تساهم في تكاثر هذا النوع من الحشرات العنيدة التي تتكاثر بسرعة في بضعة أيام فقط.

وأفاد بن أشنهو أن هذه الحشرات لا تختبئ في الأثاث فقط، بل في الملابس والمحافظ والحقائب، حيث يصعب العثور عليها.

وأورد ذات المتحدث أن هذه الفيروسات والميكروبات والحشرات تهدد العالم وهو بما يسمى الحرب البكتريولوجية.

وعن استعداد الجزائر لمواجهة هذه الحشرة العنيدة قال بن أشنهو “النظام الصحي في الجزائر أثبت فعاليته ونجاعته من خلال تركيبته. وكيفية إدارته للأزمات والتي كانت آخرها وباء كورونا”.

وأكد الدكتور بن أشنهو أن هذه الحشرة يمكن تؤدي إلى الحساسية و احمرار في الجلد وحكة وتهيجات جلدية مع مشاكل في النوم. بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للسعتها.

تحذير خاص لربات البيوت

وعن الإجرات الوقائية التي يجب اتخاذه لمنع تكاثر وانتشار هذه الحشرة. أوصى بن أشنهو على ضرورة الحرص على نظافة سرير النوم. مع تعقيم الملابس والأغراض الشخصية خاصة للأشخاص القادمين من فرنسا أو البلدان التي تنتشر فيها هذه الحشرة قبل لقاء عائلاتهم وذويهم.

وشدد على ضرورة نقع الملابس في مياه جد ساخنة ثم تجفيفها جيدا. كما أوصى ربات البيوت بضرورة تجفيف الأرض جيدا بعد تنظيفها بالماء والصابون. لأن هذه الحشرة تبحث عن الأماكن الرطبة للتكاثر فيها.