الدكتور بن ثلجون: إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لدى فئة الشباب

كشف الدكتور، سليم بن ثلجون منسق مصلحة فحوصات فيروس كورونا،بالمستشفى الجامعي لقسنطينة، أن هناك ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس.

وقال بن ثلجون للإذاعة الثالثة، أن هناك منحنى تصاعدي لفيروس كورونا بالجزائر، لا سيما فئة الشباب في الآونة الأخيرة.

وأكد بن ثلجون، أن فيروس كورونا كان في البداية يصيب كبار السن فقط، وهذه الجائحة لم تعد تستثني الشباب.

وكشف في ذات السياق، أنه تم تسجيل حالات تخص الشباب على مستوى مصلحة فحوصات فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي لقسنطينة”.

وأضاف أن معدل عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم يوميا ارتفع بشكل مخيف، خاصة لدى الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 33 سنة.

وأشار إلى أن معظم الشباب يتقدمون إلى المصلحة، وهم في حالة متقدمة من المرض، ما يستلزم إدخالهم الإنعاش لتلقي العلاج.