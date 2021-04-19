الدكتور بن عمر حسين يجري عملية إصلاح الإحليل “بتقنية زرع قطعة من نسيج لثة الفم في الإحليل”

في سابقة من نوعها على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية المستشفى الجديد 240 سرير بشار، قام الدكتور بن عمر حسين بإجراء عملية إصلاح الإحليل “بتقنية زرع قطعة من نسيج لثة الفم في الإحليل”.

– تقدم المريض غ.ع من ولاية أدرار البالغ من العمر 42 سنة وكله أمل في التخلص من المعاناة التي عاشها منذ سنة 1992 إثر إجراءه لعملية بالمغرب لم يتمكن بعدها من التبول إلا عن طريق قسطرة على مستوى المثانة نتيجة فقدان الإحليل لوظيفته الإطراحية، ليتابع بعدها سلسلة من الفحوصات داخل وخارج الوطن حيث تنقل إلى الشقيقة تونس أين كان تحت متابعة طبيب مختص في جراحة المسالك البولية جزائري.

بعد فقدانه الأمل من تحسن حالته كان يتابع بانتظام لدى مصلحة المسالك البولية بمؤسستنا وتغيير قسطرة المثانة بشكل دوري متحملا عناء السفر من ولاية أدرار إلى ولاية بشار.

يعد الدكتور بن عمر حسين الرائد والسباق في إجراء هذا النوع من العمليات المعقدة على مستوى مؤسستنا بل على مستوى الجنوب بصفة عامة، بعد إن كانت مقتصرة على مستوى مركز جراحة المسالك البولية بالجزائر العاصمة تحت إشراف الدكتور عباشي عبد الله الذي بحسب الدكتور بن عمر حسين له الفضل في جلب هذه التقنية من دولة الهند على نفقته الخاصة لتخفيف معاناة المرضى حيث تعد هذه العملية حلا نهائيا لمعاناتهم.

المريض غ.ع استعاد وظيفته الإطراحية بشكل طبيعي وتخلص من معاناته بشكل نهائي.

ويجدر بالذكر أنه تم إجراء 5 عمليات جراحية في غاية التعقيد إثنان منهم باستعمال زراعة اللثة في الإحليل على مستوى مؤسستنا بمشاركة الدكتور عباشي عبد الله.