الدكتور توفيق نكاع: التباطؤ في التلقيح سيجعلنا نعيش موجات أخرى من الوباء

صرح الدكتور توفيق نكاع المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي ورئيس المجلس الطبي بمستشفى العلمة. رئيس خلية الأزمة لمتابعة فيروس كورونا لإذاعة سطيف. أنه علميا هذه أفضل فترة مثالية للتلقيح، كون أن أعداد الإصابات منخفضة وتسمح بتلقيح أكبر نسبة ممكنة.

وحذر المتحدث من نسبة التباطؤ في التلقيح، مشيرا أنه سيجعلنا نعيش دون شك موجات أخرى قادمة، ربما ستكون أخطر

وقال “الدليل ما تعيشه دول أوروبا كفرنسا وأمريكا أيضا من موجة جديدة لكن بأقل الأضرار بسبب نسبة التلقيح فيها. لذلك علينا من الآن التحضير لعودة الارتفاع للإصابات مستقبلا بتجهيز المستشفيات وتوفير الأكسجين لا قدر الله”.

وأضاف “كل الإحتمالات واردة بما فيها ظهور سلالات جديدة. فالدراسات تؤكد كل ما يكثر عدد المصابين، الفيروس يتطور يتحور ويغير نفسه ويصبح أكثر انتشارا وخطورة”.

وتابع “إذا أردنا فعالية كبيرة والخروج مباشرة من الأزمة المعادلة واضحة فيجب ضمان نسبة تلقيح عالية في وقت قصير ومكثف”.

وقال إن آخر الدراسات في العالم تؤكد أن تحقيق المناعة الجماعية يتم بتلقيح مالا يقل عن 90% من الأشخاص. وبعض الدول تفكر حاليا في الجرعة الثالثة للقاح .

وحسب الدكتور، فقد ثبت مؤخرا ان المناعة التي يكتسبها الشخص بعد مرضه بالكوفيد أكبر من مناعة اللقاح.