الدكتور توفيق نكاع: هذا ما خلفته الموجة الأخيرة من الوباء لدى المرضى

صرح الدكتور توفيق نكاع المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي ورئيس المجلس الطبي بمستشفى العلمة أن الموجة الثالثة الأخيرة. أفرزت ملاحظات منها أن المريض يبقى أكبر وقت في المستشفى وقاعات الإنعاش.

وقال “هذه الموجة سببت نسبة كبيرة من الشلل النصفي، تخثر الدم وأمراض القلب وتركت آثار كبيرة وخطرة عند المرضى”.

وأضاف “نفكر حاليا في عودة فتح بعض المصالح الإستشفائية خاصة الجراحية بعد استقرار الحالة الوبائية قريبا. حتى الآن 5 مليار شخص في العالم أخذ اللقاح، نسبة المخاطر والانعكاسات لم تتعد 0.01 % وهذا أمر إيجابي”.