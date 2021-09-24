الدكتور خالد السعيد: تلقيح الأنفلونزا الموسمية لا يتناقض مع اللقاح المضاد لكورونا

قال الدكتور خالد السعيد رئيس إتحاد الأطباء الجزائريين لناحية الشرق. أن أعراض الأنفلونزا الموسمية تشبه كثيرا أعراض الكوفيد. وفي حالة الشك التحاليل المخبرية هي الفيصل.

وأضاف الدكتور في حديث لإذاعة سطيف، أنه من المتوقع هذا العام أن لا نشهد موجة انفلونزا مرتفعة. بسبب احترام الاجراءات الوقائية. مضيفا أنه عند الشعور بالحمى والصداع والسعال وآلام في الحلق من الواجب زيارة الطبيب للتأكد من الإصابة بكورونا من عدمه.

وكشف في ذات السياق، أن الأشخاص الذين تعودوا على أخذ اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية عليهم تلقيح أنفسهم هذه السنة أيضا. لأن تلقيح الأنفلونزا الموسمية لا يتناقض مع اللقاح المضاد لكورونا. مؤكدا أن لقاح كورونا يمنح الجسم مناعة خاصة ضد الفيروس.

وأوضح ذات المتحدث، أنه في حال كانت هناك موجة جديدة نتوقع أن تكون خفيفة بالنظر لوعي المواطنين بأهمية التلقيح والإجراءات الوقائية.