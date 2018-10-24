الدكتور خلالف عبد السلام: تسجل 900 حالة اصابة بالسرطان خلال السنة الجارية بولاية جيجل

كشف الدكتور خلالف عبد السلام للنهار عن تسجيل 900 حالة اصابة بالسرطان خلال السنة الجارية في جيجل.

وعلى هامش الملتقى الدولي حول الاصابة بداء سرطان الثدي وعنق الرحم المنظم على مدار يومين بقاعة المداولات في جيجل.

قال خلالف ان عدد المصابين بالولاية وصل الى ازيد من 3 ألآف حالة منها 400 حالة جديدة.

مشيرا الى ان الولاية تحتل المرتبة الخامسة على مستوى ولايات الشرق الجزائري في عدد المصابين بالسرطان.

مضيفا في ذات السياق انه تم تسجيل ازيد من 55 ألف حالة اصابة بداء السرطان سنويا في الجزائر.

التي يحتل بها داء سرطان الثدي المرتبة الأولى عند النساء فيما يحتل داء سرطان البروستات المرتبة الأولى لدى الرجال.