الدكتور دامارجي: ” ننتظر الحصول على نتائج الكشف عن المنشطات لـ81 لاعب”

كشف رئيس لجنة مكافحة المنشطات الدكتور جمال الدين دامارجي أنه تم فحص 163 لاعب، منذ إنطلاق الموسم الحالي بالنسبة للكشف عن تعاطي المنشطات.

وتحدث الدكتور دامارجي عن ثبوث تعاطي اللاعب شريف الوزاني لمادة محظورة في عالم كرة القدم، من خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“هذا العام قمنا بفحص 163 لاعب، لحد اليوم تحصلنا على 82 حالة سلبية بإستثناء لاعب بسكرة وشريف الوزاني، أما البقية ليس لدينا أي علم بنتائجهم”

وأضاف: “أنا متخوف من مستقبل هؤلاء اللاعبين، شفت الحالة كيفاش راهي، الناس لا تأخذ الأمر بجدية، هناك البعض من يستعملون حتى الصاروخ ” !