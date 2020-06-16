الدكتور زرقيني: “شروط استئناف التدريبات والمباريات لن تكون سهلة” !

كشف الدكتور ياسين زرقيني عضو اللجنة الطبية للفيفا ونائب اللجنة الطبية للكاف، أن شروط استئناف التدريبات والمباريات للرابطة المحترفة لن تكون سهلة.

وقال “زرقيني”: “شروط استئناف التدريبات والمباريات لن تكون سهلة من وجهة النظر الصحية”.

وأضاف: “هذا تحدي ينتظر الرابطة والأندية التي لم تتعود كثيرا على اتباع مثل هذه التعليمات حرفيا، سيما وأن الأمن الصحي غير قابل للتفاوض”.

وتابع: “المعايير والاجراءات الضرورية، باتت خارج نطاق اهتمامات الأندية، إلا بعض الاستثناءات القليلة، للأسف اندية النخبة الجزائرية لا تمتلك أقسام طبية منظمة، وجائحة كورونا ستكشف ذلك”.