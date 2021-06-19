الدكتور زروال: الوضعية الوبائية مقلقة.. المستشفيات تشبعت وغرف الإنعاش امتلأت

وأوضح الدكتور زروال أن بقية المصابين بكورونا والحاملين للفيروس يتجولون بحرية وهو ما يشكل خطرا كبيرا. كما أن مصالح الإنعاش تشبعت بالمصابين. كما هو الحال بالعاصمة وهو ما يزيد من المشكل. وأضاف “نحن اليوم في قلب الموجة الثالثة التي تم تجاوزها في دول أوروبية وأمريكية وغيرها ما سمح بعودة الحياة العادية”.

وأشار الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي أن المنظمة العالمية للصحة. أكدت أن أفريقيا تعيش الموجة الثالثة لأن عدد الإصابات أكثر من تلك المسجلة في بقية العالم. وقال إن نقص تدابير الوقاية يعود إلى طول مدة الفيروس والإرهاق. الذين أفرزا نوعا من الشك. وأضاف أن الوضعية بالمستشفيات صارت صعبة للغاية وعلينا بالوقاية والتلقيح بوتيرة سريعة.