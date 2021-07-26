الدكتور علون: عملية التلقيح لا تحتاج إلى تحاليل خاصة مسبقة

أكد الدكتور يوسف علون، أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية وأمراض الحساسية، إن عملية التلقيح لا تحتاج إلى تحاليل خاصة تسبق ذلك.

وقال الدكتور، في لقاء مع إذاعة سطيف الجهوية اليوم الإثنين، إن التحدي الرئيسي في الموجة الثالثة هو خفض حالات الاستشفاء وعدم الوصول الى ضيق التنفس وكسر سلسلة العدوى.

وتأسف الدكتور، لممارسات بعض مهنيي الصحة الذين يقفون ضد عملية تلقيح المواطنين. داعيا إلى فتح فضاءات كثيرة لاستقبال المواطنين الراغبين في التلقيح لرفع نسبة الملقحين.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن المواطنين الذين أصيبوا مؤخرا بالكوفيد، عليهم الانتظار 3 أشهر لاجراء التلقيح.

مؤكدا إن التلقيح مهم جدا فهو يقي من مضاعفات الفيروس الخطرة والمميتة مثله مثل التلقيح ضد مرض السل الذي لا يقي من العدوى، ولكنه يقي من المضاعفات المُميتة.

ودعا الدكتور، إلى ضرورة مناقشة فعالية اللقاحات عبر حلقات علمية لأساتذة في علم المناعة والاوبئة وليس في وسائط التواصل الاجتماعي من طرف أطباء غير مختصين.