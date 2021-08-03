الدكتور عمران: المصابون بكورونا يجب مرافقتهم نفسيا في كل مراحل العلاج

قال الدكتور لخضر عمران أستاذ مساعد تخصص علم النفس بجامعة عبد الرحمن ميرة بولاية بجاية، أن كل بلدان العالم بما فيها الجزائر في حالة ذهول وحيرة بسبب كورونا. مؤكدا أن المساندة النفسية وتقبل الإصابة يهزمان الإستسلام للمرض.

وأشار الدكتور عمران خلال حديثه لإذاعة سطيف، أن الجائحة المهددة لصحة الإنسان من الطبيعي أن تزرع الخوف والهلع والإكتئاب. لأن الجائحة لم تؤثر فقط على الصحة وانما الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية أيضا تضررت ،مما خلق أيضا اضطرابات على الثقة. خاصة وأن كل الأشخاص معرضون للإصابة بفيروس كورونا ويحتاجون إلى مرافقة سليمة ايجابية في كل مراحل العلاج ،وادخال الطمأنينة إليهم نافذة نحو الفرج

وكشف الدكتور عمران، أن الأطباء والممرضون وأعوان الصحة مرهقون ويعانون. لأنهم يزاولون المهام في بؤرة خطر وبمجهود اضافي ومعرضون لللوم والعدوانية. وعلى المواطن تفهم ومراعاة ظروف عمل الأطقم الطبية والشبه الطبية والارهاق الشديد الذي يلازمها لفترات طويلة. لأنه يفقد الإحساس. مؤكدا أن الإحساس بالعزلة والابتعاد عن الآخرين أثناء الاصابة بكورونا نوع آخر من المعاناة. وأدى في الكثير من الحالات الى اختراق البرتوكولات الصحية كنوع من الانتقام.

وأضاف الدكتور، أن الجميع لا يريد أن يمرض وأغلبهم لا يمتثلون لإجراءات الوقاية وهو تناقض مؤلم جدا. مؤكدا أن الإشاعة والتهويل يؤثران على الحالة النفسية للأشخاص ويعمقان التشكيك ويوسعان من اللاثقة. مشيرا إلى أن المرحلة التي نمر بها تستدعي الهدوء والتضامن