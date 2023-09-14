الدكتور فوزي أوصديق يحصد جائزة العمل التطوعي بالبحرين

كرمت جمعية الكلمة الطيبة في البحرين والاتحاد العربي للتطوع الدكتور فوزي أوصديق الخبير االدستوري والقانون الدولي الانساني بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل التطوعي.

وجاءت هذه الجائزة، نظير جهود الدكتور في خدمة الإنسانية وحماية المتطوعين وبالخصوص في مجال التوعية. ونشر والعمل على تطبيق القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية. وباعتباره شخصية فاعلة في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وتركز هذه الجائزة على تكريم أبرز الشخصيات من رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي. وذلك تقديراً لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم، واعترافاً بدورهم الإنساني النبيل.

حيث يتم اختيار هذه الشخصيات وفق آلية ومعايير موضوعية تحرص عليها اللجنة المنظمة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع.

وتحظى هذه الجائزة برعاية كريمة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة وجعمه اللامحدود منذ إطلاقها عام 2011.