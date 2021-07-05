الدكتور كتفي: السلالات المتحورة بدأت تأخذ منحى تصاعديا مخيفا

يرى الدكتور كتفي عبد الباسط رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بمستشفى رويبة. بأن سلالة دلتا تفوق سرعتها وخطورتها بين الأشخاص بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسلالة البريطانية الخطيرة.

وقال الدكتور كتفي نقلا عن الإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، بأن السلالات الجديدة المتحورة بدأت تأخذ منحى تصاعديا مخيفا. لذلك يجب اتخاذ تدابير استعجالية لوقف انتشارها” مؤكدا على أن التباعد الاجتماعي يقضي على سرعة انتشارها.