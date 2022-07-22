الدكتور كواش: حكة البعوض النمر تدوم أسبوعا وقد تسبب تعفنا لهذه الفئات

كشف الدكتور امحمد كواش المختص في الصحة العمومية في حوار لإذاعة قسنطينة أن بعوضة النمر الأسياوي تسمى بالبعوضة الزاعجة البيضاء.

وتسمى ببعوضة النمر الآسياوي لأنها منقطة بنفس اللون والتنقيط الذي يشبه النمر الآسياوي. موطنها الأصلي هي الغابات الاستوائية بالضبط جنوب شرق آسيا.

وأفاد الدكتور امحمد كواش أن هذا النوع يسبب حكة وانتفاخا بشدة أكثر من البعوضة العادية. مشيرا أن حكة بعوضة النمر الآسياوي تدوم لاسبوع كامل وقد يستدعي الأمر إلى تعفن موضعي.

وأوضح الدكتور أن هذا التعفن قد يصيب حديثي الولادة والأشخاص الذين يعانون من حساسية ويتطلب ذلك علاجا استشفائيا.

وقد أصبحت هذه البعوضة موجودة في القارات الخمس في غضون حوالي 30 عاما. ووصلت إلى الجزائر سنة 2010 بعد تسجيل ظهورها بولاية وهران ثم تيزي وزو وصولا إلى العاصمة.

وأفاد الدكتور كواش أن البعوضة النمر تنتشر الآن في المناطق الشمالية للوطن. كما أنها تتكاثر في الفترة الممتدة من شهر ماي إلى غاية شهر نوفمبر.

ونبه الدكتور من تشكل المياه الراكدة والبرك المائية كونها محيط انتشار هذه البعوضة. مشيرا إلى أنه يمكن دخولها إلى الجزائر عبر صناديق أو عجلات السيارة التي تجمع الماء.

وتعمد وزارة الصحة إلى مراقبة هذه البعوضة عن طريق سرعة الانتشار. مكان الوجود وكذا من حيث نقل الفيروسات.

كما شدد على ضرورة مراقبة سرعة انتشارها ومحاربة أماكن وجودها من خلال المشاركة الفردية والجماعية.

كما نصح المواطنين بالتقرب للطبيب في حال التعرض لحكة تطول أعراضها لساعات طويلة.

وشدد الدكتور على ضرورة مراقبة المركبات القادمة من آسيا وأوروبا. خاصة وأن هذه البعوضة موجودة في أكثر من 16 مقاطعة في فرنسا.