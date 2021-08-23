الدكتور كوسة اليامين: لا دراسات علمية تؤكد خطر اللقاح على الإنجاب

أكد الدكتور كوسة اليامين، رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان بسطيف. أنه لا توجد دراسات علمية تحذر من خطر اللقاح على الإنجاب وكل ما يتم تداوله داخل في الخرافات.

وقال إن مروجو هذه الإشاعات وغيرها هم الرافضون لإستراتيجية التلقيح. والدليل أن الملقحين ضد الفيروس والذين أصيبوا لم يتأثروا كثيرا واللقاح يقينا من الخطر الذي يدخلنا الإنعاش وحتى المستشفى.

وأكد أن الذين تلقوا الجرعة الأولى وأصيبوا بالفيروس ينتظرون ثلاثة أشهر من تاريخ التعافي.

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