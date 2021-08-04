الدكتور لعوامري: هكذا تظهر أعراض كورونا لدى الأطفال

قال الدكتور عبد المجيد لعوامري المهتم بتغذية الأطفال في حوار مع إذاعة سطيف. إنه في مارس 2020، أكدت الدراسات الدولية على مستوى الأكاديمية الأمريكية. أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال لا تتعدى 2%.

وأشار أنه في ديسمبر من السنة ذاتها ارتفعت النسبة إلى 15% حسب الدراسات ذاتها. وأفاد أن النسبتان المذكورتان كانتا خلال الموجتين الأولى والثانية. ولم تكن السلالات المتحورة ومنها دلتا موجودة.

وأشار أن الأعراض إلى اليوم تكون عند فئة الأطفال خفيفة وهي شبيهة بالزكام. كما لا يمكن التأكيد علميا وطبيا، هل لقاح BCG ضد السل أو التدرن الرئوي يجعل الأعراض لفيروس كورونا خفيفة لدى الأطفال.

وقال “سجلنا في المدة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات خلال الموجة الثالثة بسبب الإقبال الكبير للأطفال على العيادات للعلاج”.

ونفى المتحدث تسجيل أعراض معقدة لدى الأطفال. ولكن –يضيف- سجلنا في الأسبوع الماضي أعراضا على 12 طفلا ومنهم حديثي الولادة بمستشفى الأم والطفل بالباز حسب الطبيب بهذه المؤسسة.

وأضاف “99 % فيروس كورونا لدى الأطفال بأعراض خفيفة في شكل زكام. وبمستشفى الباز تم مع ذلك تسجيل حالات لاطفال يعانون من ضيق في التنفس”.

وحذر الدكتور الأولياء من ترك أولادهم في الشارع، مشيرا إلى أن العدوى قد يحملها الطفل إلى أي شخص أخر.

وجدد الدعوة لاستهلاك الخضر والفواكه الموسمية. كما حذر من السموم اللذيذة والمتمثلة في المشروبات الغازية، العصائر والمثلجات.