الدكتور محمد بقاط بركاني: دواء هيدروكسي كلوروكين لا تظهر نتائجه على المصاب إلا بعد 10 أيام

الوطني
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الدكتور محمد بقاط بركاني: دواء هيدروكسي كلوروكين لا تظهر نتائجه على المصاب إلا بعد 10 أيام
بقلم م. فيصل

كشف الدكتور محمد بقاط بركاني أن نتائج استعمال دواء هيدروكسي كلوروكين لا تظهر على المصاب إلا بعد 10 أيام.

وأوضح عضو عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا أنه من المبكر جدا الإعلان عن هذه النتائج في الجزائر بعد 6 أيام فقط من استعمال هذا العلاج.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد بقاط بركاني أن لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا قررت تعميم وصف هذا الدواء على جميع المصابين.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أمرت منذ 6 أيام المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا إستعمال هيدروكسي كلوروكين.


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