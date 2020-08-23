الدكتور محمد زروال: كورونا أصبح غير قاتل مثل بدايته

أكد الأستاذ المساعد في علم الأمراض المعدية بمستشفى الهادي فليسي بالعاصمة، الدكتور محمد زروال، أن فيروس كورونا أصبح يتأقلم مع المحيط والعنصر البشري.

وأوضح الدكتور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الفيروس التاجي شهد تطورا ملحوظا في سرعة انتشار العدوى، لكنه أصبح غير قاتل بالدرجة التي ظهر بها في بدايته.

مضيفا أن العالم كان ينتظر تلاشي كوفيدا-19 مع ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن هذا الأخير تأقلم مع المحيط نتيجة مكوناته الجينية “A.A.R.N”، مما أدى إلى صعوبة الكشف عن لقاح في أقرب وقت.

كما لاحظ رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة البروفسور كمال جنوحات، بالمصلحة التي يشرف عليها في المؤسسة الاستشفائية العمومية برويبة اقبالا واسعا لحاملي الفيروس على هذه المؤسسة نسبة منهم حالات حادة أدت إلى الوفيات.

وذكر البروفسور، استنادا إلى دراسة عالمية شملت 350 ألف مصاب، ظهور بثور جلدية على مستوى راحة اليد وألوان زرقاء على مستوى أصابع اليد والقدم مما يثبت تحول فيروس كورونا وتأقلمه مع محيطه.

يذكر أن الخبراء في علم الفيروسات والأوبئةـ أجمعوا على تراجع حدة وخطورة الفيروس خلال أوت الجاري مقارنة بالأشهر التي سبقته بالرغم من انتشاره بسرعة فائقة.