الدكتور معوط: “الكليماتيزور” ناقل سهل للفيروس.. وهذه موجة جديدة وليست ثالثة

قال الدكتور عبد الباسط معوط أخصائي البيولوجيا العيادية علم الفيروسات، أن تزايد عدد الإصابات بكورونا هذه الأيام يمكن إعتباره موجة جديدة وليست ثالثة. لأن جميع الأشخاص معرضون للإصابة بما فيهم الذين أصيبوا سابقا. والملقحون ضد الفيروس المستجد.

وأضاف الدكتور في حديث لإذاعة سطيف، أنه ما يحدث هذه الأيام من ارتفاع في عدد الاصابات بكورونا سببه السلالتان البريطانية والهندية. حيث لا يمكن أن يصاب الشخص مرتين بالسلالة نفسها. والتغير الكبير الذي حدث في السلالتين البريطانية والهندية “في المستقبل الخلوي لهذه الفيروسات عطل المناعة المكتسبة المطورة خلال الإصابة الأولى. وبالتالي الإصابة بالسلالة القديمة لا تحمي من الإصابة بسلالة جديدة. مؤكدا أن أغلبية الأشخاص الذين أصيبو بكورونا سابقا إصابتهم الجديدة خفيفة واستطاعوا المقاومة

وكشف في ذات السياق، أن السلالة المتحورة حدث فيها تغيّر في المستقبل الغشائي للفيروس. ولم يحدث تغير في المعلومة الوراثية .وبالتالي لا مجال للحديث عن فيروس جديد ،ولكن من حيث الأثر على الصحة العامة بتزايد عدد المصابين يمكن أن نشبه الفترة الحالية بالحالات التي يظهر فيها فيروس جديد.

وأشار الدكتور، أن المكيفات الهوائية مسهل وناقل جيد للفيروس. وينصح بعدم تشغيلها وفي حالة الضرورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة يجب فتح النوافذ والأبواب لتوفير التهوية. داعيا الجميع سواء مصابا أو غير مصاب أو ملقح أم لا أن يحترموا التدابير الوقائية.