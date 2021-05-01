الدكتور معوط: لهذا تختفي الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا

قال الدكتور عبد الباسط معوط، إنّ الأبحاث أثبتت أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروسات من عائلة كورونا يكتسبون مناعة مشتركة.

وأفاد أخصائي البيولوجيا العيادية وعلم الفيروسات، أن هناك فرق بين المناعة واختفاء الأجسام المضادة في تحاليل الدم.

وأشار “إختفاء الأجسام المضادة بعد 6 أو 8 أشهر طبيعي في كل الفيروسات إلا نادرا، حيث تبقى طويلا في الدم”.

وأوضح أن إختفاء الأجسام المضادة لا يعني فقدان المناعة النوعية ضد الفيروس.

وقال إن تزايد عدد الإصابات بكورونا قد يشكل مشكلة، ولكن لا ترقى لأن تكون موجة ثالثة.

وحتى وإن تجاوزت الجزائر مرحلة الخطر –يضيف- يجب الإلتزام بتدابير الوقاية لحماية الأشخاص غير المصابين .

وأشار أن التلقيح يُكسب مناعة جماعية في بلد ما عندما يُلقح 70% منهم، وتحت هذه النسبة وكأننا لم تفعل شيئا.