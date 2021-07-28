الدكتور معوط: هذه الأمراض التي تخلفها كورونا بعد التعافي من الفيروس

قال الدكتور عبد الباسط معوط أخصائي البيولوجيا العيادية علم الفيروسات. أن مخلفات كثيرة تتركها كورونا لدى المصابين بعد التعافي

وأضاف الدكتور معوط، أنه من بين الأمراض التي تصيب المتعافي من فيروس كورونا هو تأثر الغدة الدرقية، الكلى، الكبد، والمرض بداء السكري. داعيا إلى تتبع الفحوصات والإستشارة الطبية بعد الشفاء من كورونا. مشيرا إلى أن المصاب بكورونا يأخذ اللقاح المضاد للفيروس بعد التعافي من الإصابة بمدة محددة. لأن أخذه أثناء الإصابة سيكون من دون فعالية.

وكشف في ذات السياق، أن تلقيح الأشخاص المصابين بكورونا بعد التعافي من الإصابة بمدة محددة يذكر الجهاز المناعي ويقويه. كما كشف أن ردة الفعل بعد التلقيح ضد الفيروس لدى الأشخاص المصابين من قبل تكون اقوى من الشخص الذي يأخذ اللقاح ولم يصب.

وأوضح الدكتور، أن التوصيات العالمية تتوجه نحو التلقيح ضد كورونا مرة واحدة في السنة. لتفادي ظهور موجات جديدة ومن أجل الحفاظ على الجهاز المناعي. وتذكيره بالفيروس من دون تغيير مكونات اللقاح عكس اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية الذي تُغيَّر مكوناته