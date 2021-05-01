الدكتور معوط: 83% من الذين أصيبوا بكورونا أقل من 65 سنة لا يمرضون مرة أخرى

كشف الدكتور عبد الباسط معوط، أن 83% من الذين أصيبوا بكورونا أقل من 65 سنة لا يمرضون مرة أخرى.

وقال أخصائي البيولوجيا العيادية وعلم الفيروسات، في حوار مع إذاعة سطيف، إنه توجد أكثر من 3000 سلالة متحورة لكورونا بالعالم.

وأشار أنه كان من المتوقع أن يتحور فيروس كورونا من نوع ARN تلقائيا وإلزاميا.

وأوضح أن السلالات تغير من خصائص الفيروس من حيث سرعة الإنتشار والأعراض.

وأفاد الدكتور أن كل سلالة قد تصيب جهازا معينا من أجهزة جسم الإنسان.

وأكد أن البقاء للسلالة الأقوى التي تتميز بسرعة الإنتقال والتي لديها القدرة في التعرف على الخلايا التنفسية.

وفي حديثه عن خطورة السلالة البريطانية، قال إأن سريعة الانتشار مرتين من السلالات الأخرى.

وحسب المتحدث فإن الخطر وكل الخوف من تسجيل إصابات كثيرة في وقت واحد ما يؤدي الى تشبع للمستشفيات.