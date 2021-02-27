الدكتور مكي: الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا غير محميين من العدوى الجديدة

الوطني
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الدكتور مكي: الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا غير محميين من العدوى الجديدة
بقلم نادية بن طاهر

قال الخبير في علم الفيروسات يحيى مكي، إن النسخة البريطانية لكورونا هي نفس نسخة كوفيد 19 مع بعض التغيرات التي طرأت في المكونات الجينية.

وأورد مكي في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم السبت: إن “خطورة النسخة البريطانية لكوفيد 19، تكمن في إنتشاره الشديد”.

وأضاف البروفيسور، إن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا سابقا غير محميين من الإصابة بالعدوى الجديدة.

وأرجع مكي ذلك، إلى تغير الفيروس فيما يخص الأجسام المضادة.

وأوضح البروفيسور، إن الإصابة الجديدة ستكون أقل ضررا من الإصابة السابقة.

هذا وأعلن معهد باستور، مساء الخميس، عن اكتشاف حالتين من السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا بالجزائر.


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