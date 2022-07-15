الدكتور ملهاق: الأنفلونزا الموسمية غير موجودة ونتوقع موجات جديدة للوباء
قال الدكتور محمد ملهاڨ المختص والباحث في علم الفيروسات في حوار لإذاعة قسنطينة. إن الأنفلونزا الموسمية غير موجودة و كل من تظهر عليه أعراض يحتمل أن تكون للاصابة بكورونا.
ودعا الدكتور ملهاق كل شخص تظهر عليه أعراض يستوجب العزل واستشارة الطبيب لتفادي انتقال العدوى.
وشرح المتحدث قائلا “الطبيب والتحاليل هي الوحيدة التي تحدد الإصابة من عدمها. نتخوف من الأشخاص الحاملين للفيروس دون ظهور الأعراض”.
وأكد الدكتور ملهاق أننا لا نزال في فترة الجائحة ولم نصل بعد الى اكتساب مناعة جماعية.
ونتوقع المختص والباحث في علم الفيروسات موجات للوباء دون معرفة درجة خطورة الفيروس الذي يشهد تحورا و تطورا في الخصائص.
وقال الدكتور ملهاق “المعلوم أن خصائص الفيروس تكمن في سرعة أو بطء الانتشار، الخطورة. والخاصية الثالثة الهروب المناعي او مقاومة اللقاحات و الأجسام المضادة بالنسبة للمصابين من قبل من غير الملقحين”.
كما أشار إلى أن مخبر الأبحاث الجينية لمعهد باستور هو من يحدد نوعية الفيروس المنتشر الآن.
وأضاف الدكتور ملهاق “الجزائر عندها تجربة كبيرة اليوم ورصدت إمكانيات كبيرة كذلك لمجابهة فايروس كورونا المستجد. مادام أن الجائحة عالمية والبقاع المقدسة تستقبل جنسيات متعددة. يحتمل انتشار العدوى لكن من المفترض أن كل الحدود مجهزة طبيا للمراقبة و العزل في حالة تسجيل أي إصابة.
وأوصى المتحدث بضرورة العودة للإجراءات الوقائية خاصة بالأماكن العمومية. وجدد دعوتنا لذوي الأمراض المزمنة بالتوجه للتلقيح كوسيلة أنجع لتفادي المضاعفات الصحية في حال الإصابة.
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إصابات كورونا في ارتفاع مستمر بالجزائر
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، عن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر. فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 266356 إصابة.
كما استقر عدد ضحايا الفيروس بالبلاد عند 6875 وفاة، حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت 13 حالة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178728. فيما يتواجد مريضان بمصلحة العناية المركزة.
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