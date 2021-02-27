الدكتور ملهاق: السلالة البريطانية سريعة الانتشار وتحورات الفيروس قد تفقد السيطرة عليه

كشف الباحث في علم الفيروسات والبيولوجي السابق في مخابر التحاليل الطبية، الدكتور ملهاق محمد، أنّ السلالة البريطانية سريعة الانتشار.

وأفاد في تصريح لموقع “الصحة” أن السلالة البريطانية تحافظ على نفس درجة خطورة السلالة الاصلية للفيروس.

غير أن الفرق الوحيد يكمن في سرعة الانتشار الشديدة جدا وبالتالي زيادة عدد حالات العدوى –يضيف الدكتور ملهاق-.

وأفاد أن هذا هو منبع تخوف الدول جميعها من التحورات الحاصلة للفيروس التي قد تفقدها السيطرة عليه.

واعتبر أن اللقاح الذي اقتنته الجزائر في اطار الحملة الوطنية للتلقيح يبقى مفيدا وناجعا مع هذه السلالة المتحورة المكتشفة بالجزائر.

وهذا على خلفية أن التحور بسيط وسطحي، ولم يشمل التركيبة الكاملة للفيروس.

وأضاف أنّ العلماء والخبراء يترصدون ويتابعون جميع التطورات والطفرات التي قد تظهر على الفيروس لتطوير لقاحاتهم بما يتناسب والأشكال الجديدة.

وجدد التذكير بأن التلقيح هو ثاني درجة في مستويات الوقاية بعد الاجراءات الوقائية الموصى بها من قبل المختصين.