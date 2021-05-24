الدكتور ملهاق لـ”النهار أونلاين”: الفطر الأسود يصيب ضعاف المناعة وهذا ما يسببه لمريض كورونا

كشف الباحث في علم الفيروسات، والبيولوجي السابق بمخابر التحليلات الطبية، الدكتور محمد ملهاق، علاقة الفطر الأسود بكورونا.

وأوضح في تصريح خص به “النهار أونلاين”، أن داء الفطر الأسود نوع من الطفيليات يأتي نتيجة تعفن التربة وأوراق النباتات.

وأوضح الدكتور ملهاق أن داء الفطر الأسود غير معد، إلا أنه خطير، خاصة وأنه يصيب ضعاف المناعة.

وعن علاقة الفطر الأسود بكورونا، قال إن فيروس كوفيد 19، يسبب ضعف المناعة، والفطر الأسود سيجد المصاب بكورونا بيئة خصبة للتمكن منه.

وعن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة، فذكر الدكتور ملهاق، مرضى السكري ومرضى نقص المناعة والجهاز التنفسي.

وأفاد أن الفطر الأسود يتسبب بالتهابات خطيرة للذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، حيث يهاجم الجهاز التنفسي.

وقال إن الفطر الأسود له علاج في حال تم تشخيصه مبكرا، ووصف المضادات الحيوية الخاصة به.