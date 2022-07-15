 الدكتور ملهاق: هذا سبب عودة ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر

قال الدكتور محمد ملهاڨ المختص والباحث في علم الفيروسات في حوار لإذاعة قسنطينة. إننا لا نستطيع القول بأن الجزائر في موجة خامسة من وباء كورونا.

وأفاد المتحدث أن الارتفاع المسجل في حالات الإصابة هذه الأيام متوقع.ويعد نتيجة حتمية لأن الفيروس في تحور وتطور مستمر.

وأوضح الدكتور ملهاق أن مؤشر زيادة وتيرة الإصابات راجع إلى حالات التراخي المسجلة في الأشهر الأخيرة. حيث قال “سجلنا نسيان لإجراءات الوقاية وحتى الإقبال على التلقيح”.

وتوقع المختص والباحث في علم الفيروسات ارتفاع وتيرة كوفيد 19 في الجزائر بالإضافة إلى المؤشرات العالمية.

كما لاحظ الدكتور ملهاق ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات في كل من فرنسا، ايطاليا، ألمانيا وانجليترا. ولهذه البلدان لدينا جالية على مستواهم.

من جانب آخر أفاد المتحدث أن الشيء المطمئن حاليا هو الاستقرار في الحالة الوبائية من جهة و عدم وجود خطورة. بحيث الى يومنا هذا لم نسجل حالات استشفاء او في العناية المركزة ولم نسجل وفيات.

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