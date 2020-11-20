الدكتور منصوري: لجأنا لـ “سكانير” لعدم توفر إختبارات “PCR” وهذه مهمته

قال الدكتور منصوري، أستاذ مساعد بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي بالعاصمة أن “مهمة السكانير الأساسية هي تشخيص ومراقبة المريض”.

وأكد الدكتور، في تصريح حصري للنهار اليوم الجمعة، أنه مع تفشي فيروس كورونا في البداية “لجأنا لإستعمال أجهزة السكانير لتشخيص المرضى لأنه في البداية لم يكن تتوفر لدينا إختبارات الـ”PCR”.

وتابع الدكتور “الكل يعلم أن التشخيص الأساسي لوباء كورونا يتم عن إختبارات “PCR، لكن لم تتوفر لدينا منذ بداية تفشي الوباء”.

وأوضح الدكتور “اليوم الحمد لله لدينا أكثر من 55 مركز كشف عن طريق “PCR”، وهذه المراكز هي من تقدم لنا العدد الأصلي للإصابات في الجزائر”.

وأضاف الدكتور منصوري ” أرقام الـ “سكانير نقصت بعد ذلك، وسجلنا نوعا من التوازن بين ارقام سكانير وارقام “PCR”.

وقال الدكتور أن “هذا التوازن يقدم إشارة مهمة”، مؤكدا أن “الـسكانير مهمته الأساسية هي التشخيص مراقبة المريض”.

وقال الدكتور أن “السكانير يساعد على إظهار وإكتشاف الصورة المحدودة على وضعية المرض لدى الشخص.

وقال الدكتور أنه في أغلب الأحيان “يكون فيه صعوبة في تشخيص المريض عن طريق “سكانير”، خاصة عندما يختلط ذلك بمرض ما كان لديه”.