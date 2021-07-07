الدكتور نكاع: الوضع بمستشفى العلمة متأزم.. وأصبح تقريبا لمرضى كورونا

قال الدكتور نكاع توفيق المختص في الوقاية وعلم الأوبئة بمستشفى صروب الخثير بالعلمة، أن الوضع بالمستشفى متأزم وعدة مصالح خصصت لمرضى الكوفيد. ومنها تخصيص مصلحة الطب الداخلي رجال وجراحة الرجال بالنظر الى الوضعية

وأضاف الدكتور نكاع في تصريح لإذاعة سطيف، أن المستشفى تقريبا صار لمرضى كورونا. ولم تبق سوى مصالح طب النساء وجراحتي العظام والنساء التي بها مرضى من غير الكوفيد. مضيفا أن الوضعية حتّمت منع الزيارات لكونها تخص مرضى كورونا. وهو ما يشكل خطرا على الصحة العمومية خاصة خطورة نقل العدوى من المستشفى الى خارجه.

وأضح في ذات السياق، أن عدد المرضى بالكوفيد إلى حد اليوم تجاوز 70 مريضا. مؤكدا أن الوضعية غير مطمئنة. وهناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها الجيش الابيض بكل مكوناته عبر مختلف المصالح بما في ذلك المصالح الاستشفائية غير الكوفيد. فعلى المواطن ان يدرك خطورة الوضع ويحافظ على الالتزام بتدابير الوقاية.

.وهي التدابير الكفيلة بتجنبينا الذروة التي قد تسبب العجز في التكفل بالمرضى. مؤكدا أن سبب الوفيات ليس نقص الأوكسجين مثلما لاحظناه في بعض المستشفيات. لأن الأكسجين متوفر ولكن سببب الوفاة مضاعفات كورونا .