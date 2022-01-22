الدكتور يونس بلوز: أوميكرون شبيه جدا مع الأنفلونزا ومدة حضانته قصيرة

كشف الدكتور يونس بلوز، وهو أستاذ مساعد في الأمراض الصدرية، أن المتحور أوميكرون سريع الانتشار 70 مرة على المتحورات السابقة.

وأورد الدكتور، في حوار مع إذاعة سطيف اليوم السبت، إن أعراض اوميكرون بسيطة لكن تظهر بسرعة في أقل من 24 ساعة.

موضحا أن مدة حضانة الفيروس قصيرة، وتتراوح بين 5 أيام إلى 7 أيام، وصولا إلى 10 أيام على الأكثر، مقارنة بالمتغيرات السابقة.

وأشار الدكتور، إلى أن هناك تشابه كبير بين الأنفلونزا وأوميكرون، موضحا أنه يتم التعامل مع المرضى كحالات كورونا لأننا في حالة وباء.

كما دعا الدكتور، إلى ضرورة الابتعاد عن الاستطباب الذاتي أو المنزلي والخلط بين المضادات الحيوية.

وأضاف ذات المتحدث، أن متحور أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

ودعا الدكتور، أصحاب الأمراض المزمنة، إلى الحذر وعدم التهاون والاستهتار.

وبخصوص العلاج، قال الدكتور، أن التشخيص ووصف الدواء يكون حسب حالة المصاب.

وأورد ذات المتحدث، أنه قد تم الكشف عن عديد الحالات للتلاميذ وثبت اصابتهم بالفيروس.

وأشار الدكتور، إلى أنه وحسب الدراسات الأخيرة، فإن فيروس كورونا فقد الكثير من قوته وشراسته ويتجه إلى نهايته.

وحول التلقيح، أوضح الخبير، أنه بالإمكان تغيير نوع اللقاح عند اخذ الجرعة الثالثة.

مؤكدا أن التلقيح هو السبيل الوحيد لتحقيق المناعة الجماعية والتغلب على الوباء.

كما دعا إلى ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية، من لبس للكمامة والتباعد والابتعاد عن الأماكن المغلقة لسرعة انتشار الفيروس.