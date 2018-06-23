“الدلاع” يدخل 78 شخصا للمستشفى في الأغواط

تسمم 78 شخصا جلهم اطفال من جراء تناولهم فاكهة “الدلاع” في ولاية الأغواط

وتسمم في البداية 38 شخص في بلدية حاسي الدلاعة نتيجة تناولهم للفاكهة التي تبدو انها مسقية بمياه الصرف الصحي.

تم وصل للمستشفيات المتواجدة بالولاية 40 شخص اخر تبدو عليهم اعراض التسمم .

وتشهد البلديات الصغيرة من الولاية تواجدا كثيفا لشاحنات لبيع الخضار والفواكه.

و أدى اقتناء فاكهة البطيخ من إحدى الشاحنات الى تعرض الكثير من شخص لتسمم حاد.

مما استدعى نقلهم إلى المؤسسة الإستشفائية بالولاية على غرار هواري بومدين بقصر الحيران.