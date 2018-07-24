“الدلاع” يقتل طفلا ويسمم 3 أفراد من عائلته في أم البواقي

الضحايا تم نقلهم إلى المستشفى بعد إصابته بالإسهال والحمى

لقي، ليلة أول أمس، طفل يبلغ من العمر 12 سنة حتفه، إثر تعرضه لتسمم غذائي برفقة بقية أفراد عائلته المتكونة من 3 أشخاص، والقاطنة ببلدية واد نيني في ولاية أم البواقي .

الضحية تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بإسهال وارتفاع في درجة حرارة جسمه، رفقة المصابين بالأعراض ذاتها، حيث لفظ الضحية “ي.أكرم” البالغ من العمر 12 سنة أنفاسه الأخيرة هناك، فيما تم تحويل بقية أفراد العائلة على جناح السرعة إلى مستشفى “زرداني بلقاسم” بعين البيضاء.

وقد تبين بعد التحاليل الطبية تعرضهم جميعا لتسمم غذائي جراء الاشتباه في تناولهم لفاكهة “الدلاع”، حيث يخضع الضحايا وهم رب الأسرة 43 سنة وابنته البالغة من العمر 17 سنة، رفقة شقيقها البالغ من العمر 5 سنوات، إلى العناية المركزة نظرا لتدهور حالتهم الصحية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الضحايا أحسوا، في حدود الساعة 9 ليلا، بآلام شديدة على مستوى البطن، كما سجل تعرضهم للإسهال إلى جانب التقيؤ، ليتم نقلهم جميعا إلى مصلحة الاستعجالات بوسط المدينة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين بعد إجراء التحاليل أن الإصابة بالتسمم سببها فاكهة “الدلاع” الذي تم تناوله من طرف المعنيين بعد اقتنائه في ذات اليوم من قبل رب الأسرة، أين فتحت المصالح المعنية تحقيقا معمقا للوصول إلى مصدر التسمم الحقيقي، حيث تم أخذ عينات من دم الضحايا لإخضاعها للتحاليل المخبرية، وكذا أخذ عينة من المواد الغذائية التي تناولها الضحايا لإخضاعها للتحاليل الميكروبيولوجية على مستوى مخبر الوقاية الولائي.

وفي انتظار صدور نتائج التحاليل المخبرية، يبقى الضحايا يرقدون في المستشفى إلى غاية كتابة هذه الأسطر، كما تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة بأم البواقي اتخذت جملة من الإجراءات الردعية، عقب تسمم حوالي 220 شخص ببلدية قصر الصبيحي، خلال الأسبوع الماضي.