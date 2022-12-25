الدموع تغلب بن العمري أمام الإتفاق لهذا السبب !

يعيش النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، وضعية صعبة في فريقه الخليج السعودي بسبب تكرر اصاباته.

وتعرض بن العمري لاصابة جديدة اليوم الأحد بمناسبة لقاء الإتفاق الذي يدخل لحساب الجولة الـ10 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأصيب بن العمري خلال الشوط الثاني، ليدفع مدرب الخليج بمحمد خبراني بدلا منه، في الدقيقة 55.

كما رصدت الكاميرا التأثر الواضح لبن العمري، حيث أجهش بالبكاء وهو على مقاعد البدلاء بعد خروجه من الملعب.