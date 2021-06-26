الدنمارك أول المتأهلين لربع نهائي أورو 2020

قطع المنتخب الدنماركي تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كاس أمم اوروبا 2020 بعد الفوز العريض الذي حققه أمسية ليوم برباعية نظيفة امام منتخب “ويلز” على ملعب يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية أمستردام، في إفتتاح مباريات الدور الـ16من بطولة كاس امم اوروبا المقامة حاليا في 11 مدينة مختلفة.

وسجل “كاسبر دولبيرغ” زميل بوداوي وعطال في نيس الفرنسي هدفي التقدم لصالح المنتخب الدنماركي في الدقيقتين 27، 48 ليصبح اول لاعب دنماركي يسجل في الأدوار الإقصائية من بطولة امم اوروبا منذ 29 عاما بعد تتويج الدنمارك باللقب عام 1992.

واضاف يواكيم ماهلي الثالث لصالح منتخب الدنمارك في شباك نظيره الويلزي في الدقيقة الـ88 قبل ان يختتم مارتين برايثوايت مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.