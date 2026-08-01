الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أوت الجاري

تولت الدنمارك، اعتبارا من هذا السبت، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أوت الحالي، خلفا لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وستعقد مندوبة الدنمارك الدائمة لدى الأمم المتحدة، كريستينا ماركوس لاسن، مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الإثنين القادم. تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس. بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية من ذات اليوم.

ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض “الفيتو”. وهي: الصين، روسيا، فرنسا، بريطانيا والولايات المتحدة.

أما الدول العشر الأخرى فهي غير دائمة العضوية وتنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد. وهي في العهدة الحالية، كولومبيا، البحرين والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا واليونان ولاتفيا وباكستان وبنما، بالإضافة إلى الدنمارك.