الدنمارك تضع قواعد جديدة لمنح تصاريح الإقامة

في محاولة لتعزيز التوظيف الدولي ، أدخلت الحكومة الدنماركية قواعد جديدة لحاملي تصاريح الإقامة. الصادرة لأغراض العمل والدراسة ، والتي تتضمن مخطط حد دفع إضافي.

وتشمل القواعد الجديدة مخطط حد الدفع ومسار حد الدفع الإضافي بموجب مخطط التتبع السريع. بإجمالي ما يصل إلى حد أدنى للراتب السنوي يبلغ 50222 يورو أو 375000 كرونة دانمركية.

وأوضحت خدمات الهجرة الدنماركية أنه من الممكن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. اعتبارًا من 1 أفريل 2023 عندما تدخل المخططات حيز التنفيذ.

وبموجب القواعد الجديدة ، ستكون الشركات قادرة على التقدم للحصول على شهادة لخطة المسار السريع. مع ما لا يقل عن عشرة موظفين بدوام كامل بدلاً من 20 كما فعلت قبل الإجراء.

علاوة على ذلك ، سيتم فتح القائمة الإيجابية للأشخاص الحاصلين على تعليم عالٍ. والتي تشمل أولئك الذين عُرضت عليهم وظيفة في قائمة المهن التي بها نقص في الأشخاص المؤهلين في الدنمارك. بالإضافة إلى مخطط Start-up Denmark ، لقبول المزيد المتقدمين.

من ناحية أخرى ، فإن الطلاب الدوليين من الدول الثالثة الذين يكملون درجة البكالوريوس المهنية الدنماركية. أو درجة البكالوريوس الأخرى، والذين يحملون برنامج الماجستير أو الدكتوراه. سيكونون مؤهلين تلقائيًا لفترة ثلاث سنوات للبحث عن وظيفة ، وسيكون لهم الحق في الأداء مؤهلاتهم المهنية بعد تخرجهم من البرنامج.

كما تسمح تأشيرة الطالب الدنماركي للطلاب بالحصول على التعليم في الدولة. وتسمح لهم بالدخول قبل 30 يومًا من بدء البرنامج وبعد أسبوعين من انتهائه.

وسيتعين على الطلاب مغادرة البلاد بمجرد الانتهاء من دراستهم. ما لم يعثروا على وظيفة وتقدموا للحصول على تصريح عمل وإقامة.

كما تتضمن بعض المتطلبات الرئيسية لمقدم طلب للحصول على تأشيرة طالب الدنمارك القبول في برنامج التعليم العالي. وإتقان اللغة الإنجليزية أو الدنماركية ، والموافقة عليها من قبل المؤسسة التعليمية. وتكون قادرًا على إعالة أنفسهم ماليًا أثناء إقامتهم – مع وجود حد أدنى 856 يورو أو 6397 كرونة دانمركية على أساس شهري.