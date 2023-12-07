الدنمارك تعتمد قانونًا لحظر حرق القرآن الكريم

اعتمد البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، قانونا يحظر حرق القرآن الكريم بعد توترات شديدة حول هذا الموضوع في الدول الاسكندنافية.

وقالت الإذاعة والتلفزيون العام الدنماركي على موقعها الإلكتروني: “القانون الآن يجرم التعامل بشكل غير لائق مع النصوص الدينية المهمة. مثل القرآن والكتاب المقدس وغيرهما، عن طريق حرقها على سبيل المثال”.

وبعد مناقشة استمرت ما يقرب من أربع ساعات، تم اعتماد النص في القراءة الثالثة. من قبل 94 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 179.

هذا الصيف، أثار حرق القرآن الكريم مرتين في ستوكهولم موجات من الغضب في العديد من الدول الإسلامية. لا سيما في العراق، حيث استهدفت النيران السفارة السويدية.