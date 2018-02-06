الدنمارك تقترح حظر النقاب في الأماكن العامة

اقترحت الحكومة الدنماركية حظر النقاب في الأماكن العامة، على غرار دو أوروبية فرض قيودا على إرتداء النقاب والبرقع.

وقال وزير العدل سورن بابي بولسن في بيانله أن هذا اللباس لا يتناسب مع قيم المجتمع الدنماركي.

وإخفاء الوجه عند مقابلة الأشخاص في الأماكن العامة يعد أمرا فيه عدم إحترام للمجتمع.

وأضاف أنه عبر منع تغطية الوجه نؤكد أننا في الدنمارك، نعبر عن ثقتنا واحترامنا لبعضنا البعض من خلال الإلتقاء وجها لوجه.

وستقيم منظمات حقوقية غير حكومية الإقتراح الذي يرجح أن تعاد صياغته لأخذ تعليقاتها في الاعتبار.

فيما يتوقع أن تقدم الحكومة المنتمية إلى يمين الوسط مشروع قانون للبرلمان في هذا الشأن خلال الربيع.