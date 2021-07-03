الدنمارك تقطع تأشيرة التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز بثنائية أمام التشيك

حسم المنتخب الدنماركى تأهله للدور نصف النهائي من يورو 2020، عقب فوزه على نظيره التشيكى، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب “باكو الأولمبي” بآذربيجان، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وأحرز توماس ديلاني هدف التقدم لصالح المنتخب الدنماركى في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وأضاف كاسبر دولبيرغ الهدف الثانى للمنتخب الدنماركى في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

ونجح باتريك شيك في تقليص الفارق بتسجيل أول أهداف المنتخب التشيكى في الدقيقة 49 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف ليتقاسم صدارة قائمة هدافى أمم أوروبا 2020 مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو.