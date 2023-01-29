الدنمارك تهزم فرنسا وتُحقق مونديال كرة اليد

تُوج سهرة اليوم الأحد مُنتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد 2023 التي اُقيمت بالسويد وبولندا بعد الفوز في النهائي أمام فرنسا.

واستطاع الدنمارك تحقيق اللقب بعدما حسم المباراة لصالحه بنتيجة 34-29 في حين انتهى الشوط الأول بـ16-15 لصالح الدنمارك.

كما بات منتخب الدنمارك الأول في تاريخ بطولة العالم لكرة اليد الذي يستطيع الحفاظ على لقبه في 3 نسخ متتالية.

ورفع منتخب الدنمارك رصيده من الألقاب إلى الرقم 3، لكنه لا يزال بعيدا عن فرنسا الأكثر تتويجا بواقع 6 مرات.