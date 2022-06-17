الدنيا فانية

الغضب المستمر واللوم المستمر. يميت لذة كل شيء وإن كان من غير قصد، فإمدحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء. فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح تفتح به قلوب من حولك. تغافلوا مرة وتغابوا مرتان، فليس كل شيء يستحق الإهتمام. لا تعطوا الامور أكبر من حجمها، وإن رأيتم حجرا أرموا به خلفكم وتقدموا، فهذه أحسن ثقافة ومهارة.

الدنيا فانية

إلتمسوا الأعذار لبعضكم بعضا، فالنفوس أفاق ووديان، ولعل صدور البعض تحتوي ما لا يستطيعون البوح به. إبتسموا يا غاليين ، وتسامحوا يا أحبة وإغسلوا قلوبكم من نغزات الشيطان وسوء الظن، وإلتمسوا لأخوانكم الأعذار. فنحن في أعوام تتساقط فيها الأرواح بلا سابق إنذار، فاللهم إجعلنا ممن طال عمرهم وحسن عملهم. وهنيئا لزارعي الخير والقائمين عليه، ومحسني الظن والناطقين بالخير، والخارجين من هذه الحياة بحسن المعشر وطيب المذكر.

إنشروا التسامح والمحبة فهذه الدنيا والله فانية.