الدواجن.. إجراءات عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية

الوطني
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الدواجن.. إجراءات عاجلة لتجاوز الأزمة الحالية
بقلم أسماء.ع

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن إجراءات عاجلة قصد السماح لشعبة الدواجن بتجاوز الأزمة الحالية.

وأشار وزير الفلاحة، أنه سيتم إعادة بعث نظام ضبط إنتاج اللحوم البيضاء (السيربلاك) لامتصاص فائض الإنتاج وتجنب خسائر إضافية للمربين.

وطلب الوزير،إعداد دراسة حول إمكانية إلغاء الضريبة،على القيمة المضافة على مخلفات حبوب الصوجا التي شهدت أسعارها ارتفاع، في السوق العالمية.

  وترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الأحد بالجزائر اجتماعا خصص لدراسة وضعية شعبة الدواجن.

وخصص الاجتماع لدراسة وضعية شعبة الدواجن بعد تداعيات الأزمة الصحية وارتفاع اسعار الأعلاف.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الدواجن، مسئولي المجمعات الاقتصادية والمعاهد التقنية المعنية وكذا إطارات من الوزارة.


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