“الدوبارة البسكرية” ..الأكلة الشعبية للمواطنين في فصل الشتاء

مع فصل الشتاء يتوافد المواطنين مع مطاعم المعروفة بصناعة الدوبارة ، أين يجدون ملذتهم مع برودة الطقس.

قصة الدوبارة

الدوبارة أكلة صحية اقتصادية مفيدة هذا لما تحتويه من قيمة غذائية و سعرات حرارية حيث أن كل مكوناتها طبيعية خالية من كل الاضافات الغذائية.

و يعتبر سر الطعم الفريد للدوبارة في الخلطة العجيبة التي تتكون جلها من توابل محلية و بهارات.

كما قد لا تخلو منها موائد البيت البسكري في شهر الصيام و ساعاته الطويلة ، عساها ان تعيد له النشاط و الحيوية.

و حسب الحكايات التي توارثتها الاجيال البسكرية عن أصل هذه الاكلة ، أنه كانت مرأة في القديم لم يكن لها في “مطبخها” شيء تعده لزوجها كغداء عندما يرجع من العمل.

فكان عندها القليل من الفول و حمص و بعض الكميات القليلة من الخضر بسيطة ، فجاءتها الفكرة أن تعد بهم أكلة .

و عند رجوع الزوج تساءل عن نوع هذه الأكلة الجديدة قالت له هذه الدبارة ، بمعنى أنها تدبرت أمورها بالاشياء البسيطة التي بقيت لها في المطبخ ، و من هذه القصة جاءت كلمة دوبارة .

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مكونات الدوبارة

متكونة أساسا من الحمص والفول مع صلصة معدة بمجموعة من البهارات مثل الفلفل الأسود والكركم يضاف إليها زيت الزيتون.

للإشارة، الحساء يؤكل ويفضله الزبائن حار خاصة مع فصل الشتاء وبرودة الطقس، باعتبار أن هذه الأكلة تساعد على تعديل الحرارة في جسم الإنسان.

كما يوجد بعض المناطق، من يحضرها بمرق أبيض والحمص بالإضافة إلى نكهة البصل وفلفل حار، للتذكير، هذه الأكلة هي تقليدية شهية ومفيدة للصحة.

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