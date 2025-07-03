الدورة الأولى للجنة الوطنية لتقييم الباحث الدائم ..هذا تاريخ بداية إيداع الملفات

كشفت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن ايداع الملفات الخاصة الدورة الاولى لسنة 2025 للجنة الوطنية لتقييم الباحث للترقية. إلى رتبةأستاذ باحث والترقية إلى رتبة مدير بحث ستكون بداية من 8 جويلية الجاري.

وحسب بيان الاتحادية على لسان رئيسها البروفيسور مسعود عمارنة. فإن ايداع الملفات يكون حصريا عبر المنصة الرقمية ” بروغرس”، لمدة 20 يوما

كما أكدت الاتحادية أن الدورة الثانية لهذه السنة ستكون شهر ديسمبر القادم.